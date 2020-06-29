Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan polis memuru hayatını kaybetti.
29.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:13
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Aydın Mahallesi'nde görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara ile komşu çiftliğin sahibi Nizam Akbulut arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
POLİS MEMUR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda pompalı tüfekle ateş edilen polis memuru Kara yaşamını yitirirken, yaralanan Akbulut da hastanede tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.