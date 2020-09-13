Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, Hırsız sandım dedi

Tekirdağ'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Ertuğrul Öncer, hırsız sandığını iddia ettiği 35 yaşındaki Hanife Kaynar'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kadın hayatını kaybederken yaşlı adam tutuklandı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Ertuğrul Öncer, iddiaya göre evine bir kişinin girmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine av tüfeğini alan Öncer, beklediği sırada kapının eşiğinde birinin olduğunu gördü. Öncer, av tüfeğiyle bu kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği kadın, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELİ TÜFEKLİ ADAM JANDARMA EKİPLERİNİ EVE ALMAK İSTEMEDİ

Gelen jandarma ekiplerinin evine girmesine izin vermeyen Ertuğrul Öncer'i ikna etmek için çalışma başlatıldı. Kısa sürede ikna edilen Öncer, tüfeği pencereden attıktan sonra ekipler eve girdi. Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde kadının, Hanife Kaynar olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kaynar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviyi alınan Kaynar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

"HIRSIZ SANDIM"

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul Öncer'in ifadesinde, "Evime girmeye çalışıyordu, hırsız sandım o yüzden ateş açtım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öncer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.