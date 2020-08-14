Mahkeme sonucunu beğenmeyen kahraman kurye kendini zincirledi

Geçtiğimiz Aralık ayında camdan düşmek üzere olan bir çocuğu kurtaran ve kamuoyu tarafından "kahraman kurye" olarak tanınan Metin Duman, Şubat ayında geçirdiği trafik kazası ile ilgili yürütülen mahkemede istediği sonuç çıkmayınca kendini zincirledi.

Metin Duman, 2019 yılının Aralık ayında camdan düşmek üzere olan 1,5 yaşındaki çocuğu aydınlatma direğine tırmanarak kurtarmasıyla gündeme gelmiş, ülke gündemine yansıyan haberlerde "kahraman kurye" olarak tanınmıştı. 2020 Şubat ayında ise geçirdiği trafik kazası ile tekrar gündem oldu.

MAHKEMEDEN İSTEDİĞİ SONUÇ ÇIKMADI

Bir otomobil tüp servisi yapan motosikletli kurye Metin Duman'a çarptı. Kaza sonrası konu mahkemeye taşındı. Mahkemeden Duman'ın istediği sonuç çıkmadı. Duman kabullenemediği karar sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda kendini zincirledi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi önündeki demirlere kendini zincirle bağlayan "kahraman kurye" bir süre derdinin anlattı. Polislerin ikna çabaları sonucu kilidi açan Metin Duman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.