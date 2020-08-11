Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Rize'yi etkisi altına alan sağanak yağıştan en çok etkilenen köylerden biri olan Kaçkar Köyü'nde selin geliş anı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
11.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:00
Rize'de selden en fazla zarar gören köylerden biri olan Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar Köyü'nde selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi.
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Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur, saat 11.00 sularında Ardeşen İlçesi'ne bağlı Kaçkar Köyü'nde sel ve heyelanlara neden oldu.
DERE HEYELANLARLA BİRLEŞİNCE TAŞTI
Köyün içerisinden geçen dere heyelanlarla birleşmesi sonucu taştı. Heyelan köydeki bir çok tarım alanının sular altında kalmasına neden olurken, bazı vatandaşların hayvanları sel sularına kapılarak telef oldu.
SELİN GELİŞ ANI CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Sağanak yağıştan oldukça etkilenen köyde can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi.