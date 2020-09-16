Japonya başbakanlığına Yoshihide Suga seçildi
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Yoshihide Suga, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Suga, mecliste 465 kişiden 314'ünün oyunu aldı.
Japonya'da temsilciler meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda Liberal Demokrat Parti lideri Yoshihide Suga Eylül 2021 seçimlerine kadar ülkenin başbakanlık görevini devraldı. Suga, 314 kişinin oyuyla bu göreve seçildi.
Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Yoshihide Suga, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.
465 KİŞİDEN 314'ÜNÜN OYUNU ALDI
Yoshihide Suga, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya'nın yeni başbakanı oldu. Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377'siyle Suga, oyların yüzde 70'ini kazanıp LDP lideri olmuştu.
Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.