Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu

Görev yaptığı Erzincan'dan Samsun'a izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Özkurt, serinlemek için Karadeniz'de boğuldu.

Olay, dün Yakakent ilçesi sahilinde meydana geldi. Görev yaptığı Erzincan'dan memleketi Samsun'a izne gelen Özkurt, serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen Özkurt, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Özkurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkurt'un Erzincan'da görev yaptığı öğrenildi.