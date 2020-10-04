İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
04.10.2020 09:50 | Güncelleme: 04.10.2020 10:17
- (Özel) İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada Şişli'de iki otomobilin içerisindeki kişiler yol verme yüzünden birbirine girdi Şişli'de işlek bir cadde üzerinde yol verme yüzünden tartışan iki otomobilin içerisindekiler, yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.
- (Özel) İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası kamerada
Şişli'de iki otomobilin içerisindeki kişiler yol verme yüzünden birbirine girdi