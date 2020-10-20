Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi
20.10.2020 15:29 | Güncelleme: 20.10.2020 15:32
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verdi