İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı

Bursa'da intihar etmek için bir binanın en üst katına çıkan kadın, polis ekiplerinin 2 saatlik yoğun çabaları sonunda ikna edildi. 9 yaşında tecavüze uğradığını öne süren genç kadın, tecavüzcülere idam cezası getirilmesini istedi. Olay, saat gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ailevi meseleleri sebebiyle intihar etmek istediği iddia edilen genç kadın, bir binanın en üst katına çıktı. Balkondan aşağı sarkan kadını gören vatandaşlar kısa sürede polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri, aşağıdan M.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Daha sonra genç kadının olduğu en üst kata çıkan polisler, uzun uğraşlar sonunda kadını bu isteğinden vazgeçirdi. İkna çabaları sürerken, itfaiye ekipleri de olası bir atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

İNTİHAR İSTEĞİNİN ARDINDAN DRAM ÇIKTI

Balkonda sitem eden M.D., "Beni hiç kimse sevmiyor. Sevdiğim insan da beni sevmiyor. Atacağım kendimi, uzak durun benden" diye bağırdı. Aşağıya indirildikten sonra gazetecilere kendini anlatan M.D., "Annem bir adamla evlendi. Annem babam ayrıydı, ben 7 yıl boyunca babamı görmedim. Yaşadıklarımdan dolayı ben hep korktum. 9 yaşında istismara uğramaya başladım. Annem tarafından ve annemin evlendiği insan tarafından. Hiç kimse korkmasın. Dünya o kadar adaletsiz ki, hiç kimse sesini çıkartmadı. Ama herkes sesini çıkarsın. Bu kadar kötü bir şey olamaz. Sesinizi çıkartın. Kız çocukları kendinizi savunun. Ben bunu söylüyorum. Her zaman dimdik durun. Kız çocuğuna istismar edenleri asacaksınız. Onların yaşamaya hakkı yok, onlar barınmasın bu dünyada. Onlar öyle bir pislik insan ki. Bir tane çocuğa tecavüz eden insan gebertilsin, idam edilsin. Çocuk, kadın ve hayvan istismarcıları inşallah gebertilsin. İdam yasası bir an evvel getirilsin. Hak eden yerini bulsun, yeter bu kadar" dedi.

Polis ekipleri tarafından aşağıya indirilen M.D., sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.