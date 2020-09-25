HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bilgen gözaltına alınırken ise partililer evinin önünde "Ayhan Bilgen onurumuzdur" ve "Ayhan Başkan seninle gurur duyuyoruz" diye slogan attılar.

EVİNDE ARAMA YAPTILAR

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

DESTEK SLOGANLARI

Öte yandan Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer de duruma tepki gösterdi ve "Ayhan Bilgen onurumuzdur", "Ayhan Başkan seninle gurur duyuyoruz" diye destek sloganları attılar.