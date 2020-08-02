Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 6 kişi yaralandı.
02.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:16
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.