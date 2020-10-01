Son dakika haberi... Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
01.10.2020 13:21 | Güncelleme: 01.10.2020 13:30
Son dakika 3. sayfa haberine göre Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Çekilen videoda, vatandaşlar yerde yatan adamın hayatta olduğu söylüyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Özel Merkez Hastanesi'nin önünde ölüme terk edilen 60 yaşındaki Sebahattin Duru'nun, yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Çekilen videoda, vatandaşlar yerde yatan adamın hayatta olduğu söylüyor