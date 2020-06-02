Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Tıbbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazı salebin Giresun'da ilk defa üretimine başlandı ve ilk hasat alındı. Kurutulmuş toz halinde kilosu 1.400 TL'den satılan salebin Giresun'da fındığa ek gelir olarak üreticilerin yüzünü güldürmesi umut ediliyor.

Türkiye Tarım ve Hayvancılık Birliği Onursal Başkanı ve aynı zamanda salep üreticisi İbrahim Ünye, Türkiye'deki mevcut salep üretiminin, salep ihtiyacını karşılamadığını o yüzden ekonomik getirisi çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Ünye yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yıllık 800 ton salep ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın 200 tonu iç piyasadan karşılanıyor, ancak bunun da yüzde 80'i doğadan kaçak yollarla elde ediliyor. Doğadan kaçak yollarla elde edilmesinin de 70 bin liraya varan ağır cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için İl Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden veya ilgili üretici birliklerinden temin edilen salep yumrularıyla ekimi yapılabilir. Pazarlama sıkıntısı bulunmamaktadır, çünkü üretici birliklerinden alım garantili salep yumruları temin edilebilir. Türkiye'nin iç pazar ihtiyacını karşılaması açısından dahi ekonomik getirisi yüksek bir üründür" dedi.

BİRE ÜÇ VERİM ALINIYOR

Tıbbi ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın ham maddesi olan salebin Giresun'da ilk defa üretimini kendisinin yaptığını ifade eden Ünye, "Fındığa ek gelir sağlayacak önemli bir tarım ürünüdür. Deneme amaçlı olarak ilk defa ekimini yaptığımız salepten bire üç ürün almayı başardık. Ekim ayında salep yumrularının ekimini yaptığımız tarladan mayıs ayı sonunda hasadını yapmaya başladık. Gelecek yıl da elde ettiğim tohumluk yumrularla daha geniş bir tarla oluşturacağım. Fındığa ek gelir olarak fındık bahçesinin içerisinde dahi tarla oluşturulabilinir. Giresun iklimine uyum sağlayan ve doğada kendiliğinden de yetiştiği görülen bir bitkidir. Salep yumrularını alım garantili alırken de satarken de kilosunu 180 TL'den üretici birliklerinden temin edilebilinir. En az bire üç üretim elde ettiğinizden dolayı da üçün ikisi kar olarak size kalacaktır" dedi.

"YAŞ OLARAK KİLOSU 180-250 TL ARASINDA SATILIYOR"

Hasat konusunda da bilgi veren Ünye, "İlkbahar aylarında salebin çiçek açmasıyla birlikte çiçeklerimizi topraktan sökerek köklerinde bulunan yumrularımızı kopartıyoruz ve çiçeklerimizi toprağa geri dikiyoruz önümüzdeki yıl tekrar çıkması için. Eğer yumrularımızı tohumluk olarak kullanacaksak kenarda bekleterek eylül, ekim aylarına kadar bekletiyoruz. Eylül, ekim ayı gibi toprağa geri dikiyoruz ve tohumluk olarak kullanabiliyoruz. Hasadını yaptığımız salebi ister yumru olarak istersek toz halinde satabiliriz. Bu sezon salep yaş olarak kilosu 180-250 TL arasında satılırken, kurutulmuş yumrular ise 800 TL'den alıcı buluyor. Kurutulmuş toz halinde ise 1.400 TL'den satılıyor. Özellikle belirtmek istediğim bir nokta var piyasadaki mevcut hazır saleplerin içerisinde yaklaşık olarak binde bir salep oranı mevcut, kalanları ise nişastadan ibaret. Bu şartlarla Türkiye'deki mevcut salep üretimi salep ihtiyacını karşılamaktan çok çok uzaktadır. O yüzden çok uzun yıllar ekonomik getirisi çok yüksek olacak bir ürün diye düşünüyoruz" diye konuştu.