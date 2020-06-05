İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü

Gaziantep'te Çağdaş Plastik Ambalaj Şirketi'nin sahibi iş adamı Mustafa Şahin, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'te, Çağdaş Plastik Ambalaj Şirketi'nin sahibi olduğu öğrenilen iş adamı Mustafa Şahin (50), bir evde bilinmeyen bir nedenle N.A. ve E.K. isimli iki kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası iş adamını bıçaklayan kadınlar kaçarken, iş adamı ise hayatını kaybetti.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu katil zanlıları N.A. ve E.K. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iş adamının cansız bedeninin ise, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.