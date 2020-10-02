Macron'dan Müslümanları hedef alan proje: Başörtüsü yasaklanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yıldır üzerinde çalıştığı "Bölücülükle Mücadele" adını verdiği projeyi açıkladı. Proje ile laikliği güçlendirmeyi hedefleyen Macron, projesini aralık ayında parlamento üyelerine sunacak. "Ülkemizde İslam'ın Cumhuriyetin ortağı olacak şekilde yapılandırmasına yardım etmeliyiz" diyen Macron, açıkladığı planın içinde birçok yapılanma ve yasağa yer verdi.

ŞİRKETLERDE BAŞÖRÜTÜSÜ YASAKLANACAK

Fransa'da kamuda yasak olan dini simgeler ve özellikle başörtüsü bazı özel şirketlere yaygınlaşacak. Kamu yararına çalışan özel şirketlerde çalışanların hiçbiri dini simge taşımayacak, başörtüsü yasaklanacak. Fransa'da İslam'ı yabancı etkilerden kurtartmak istenirken, projeye göre Fransa kendi din insanlarını eğitecek. Öte yandan, Fransa'da yetiştirilecek olan din insanları için sertifikalar ve uyulmaması iptalle sonuçlanacak bir tüzüğün bulunduğu "eğitim içeriği" oluşturulacağı belirtildi.

CAMİLER VE DERNEKLER LAİKLİK ŞARTNMESİNİ İMZLAYACAK

Verilen eğitimi ve fonları kontrol altına almak için camilerin ve derneklerin statüsünü değiştirmek için de yeni düzenlemeler getirilecek. Kamu sübvansiyonu talep eden camiler ve dernekler, "Laiklik Şartnamesini" imzalayacak ve cumhuriyet ilkelerine uymayan dernekler kolayca feshedilecek.

2021 öğretim yılının başından itibaren evde eğitim, sağlık nedenleriyle sınırlandırılacak, 3 yaşından itibaren okulda eğitim zorunlu hale gelecektir. Macron, dini nedenlerden dolayı bazı ailelerin çocuklarını yüzme ve müzik dersine göndermek istemediği gerekçesini öne sürdü.

"ARAPÇA DİN EĞİTİMİNİ OKULDA VERMELİYİZ"

Macron Arapça eğitiminin okulda verilmesi gerektiğini ifade ederek çocukların derneklerle olan ilişkisini kısıtlamak istediğini duyurdu. "İçinde bulunduğumuz ikiyüzlülükten çıkmalıyız" ifadesini kullanan Macron, "Bugün Arap dili eğitimini derneklerde alan 60 binden fazla genç var. Arapça dil eğitimini okulda vermeliyiz" dedi.