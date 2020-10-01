Eşinin yanında temizlik görevlisi olarak işe başladı, kentin tek kadın ustası oldu

Diyarbakır'da eşinin tatlı imalathanesinde temizlik görevlisi olarak işe başlayan 1 çocuk annesi Sinem Acay (34), azimle çalışarak kentin tek kadın halkla tatlı ustası oldu. Müşterilerin kendisini halka tatlı yaparken görünce şaşırdığını ifade eden Acay, "Gelen müşteriler şaşırıyordu. Kadından halka tatlıcı ustası mı olur diye. Kimi de övüyordu. Ben işimi severek yapıyorum. Şubeler açarak Türkiye genelinde markalaşmak istiyorum" dedi.

TEMİZLİK İŞLERİNE YARDIM ETMEK İÇİN BAŞLADI

Sur ilçesinde tatlı imalathanesi bulunan Recai Acay'a iş yerinin temizlik işlerinde yardım eden Sinem Acay, arta kalan zamanda ise imalathane bölümündü poğaça, açma ve halka tatlı yapmaya başladı.Kentin tek kadın halkla tatlı ustası oldu. Müşterilerin kendisini halka tatlı yaparken görünce şaşırdığını ifade eden Acay, "Gelen müşteriler şaşırıyordu. Kadından halka tatlıcı ustası mı olur diye. Kimi de övüyordu. Ben işimi severek yapıyorum.

3 YILDIR TATLI USTALIĞI YAPIYOR

Tatlı imalathanesi büyütmek isteyen Acay çifti, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) başvurdu. Sinem Acay, burada girişimcilik eğitimlerini aldıktan sonra KOSGEB desteğini aldı. 3 yıldır halka tatlı ustalığı yapan Acay, eşiyle birlikte Yenişehir ilçesinde açtıkları imalathanede geçimlerini sağlıyor. Acay'ı görenler ise şaşırıyor. Kentte, kadın halka ustası olarak tek olan Acay, markalaşarak Türkiye'de şubeler açmayı hedefliyor.

"ŞUBELER ZİNCİRİ KURMAK İSTİYORUM"

Sinem Acay, eşinin yanına imalathaneye temizliğe gitmesiyle halka tatlı yapmayı öğrendiğini ifade ederek, "Baklava, poğaça ve açma yapmaya başladım. İmalattan sonra dükkanda satış yaptım. Eşim başka yerde iş yapmaya başlayınca ben heveslendim burayı işletirim diye. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Gelen müşteriler şaşırıyordu. Kadından tatlıcı mı, olur diye? Kimisi de övüyordu. Ben işimi severek yapıyorum. Halka tatlı kadınların emeğiyle de yapılır. İki günde öğrendim. İşimin hakkını vermeye çalışıyorum. Bütün kadınlar bunu yapabilir. İmalatı açtıktan bir yıl sonra KOSGEB'den destek aldım. KOSGEB'in bize faydası çok fazla oldu. İmalatı kurmuştuk ama bize destek lazımdı. KOSGEB'e başvuru yaptım, kursunu gördüm sonra da desteği aldım. Kurumlara tatlı veriyorduk. KOSGEB'in sayesinde verilen destekle biz buralara geldik. Şubeleşme yaparak Türkiye genelin de markalaşmak istiyorum. Şubeler zinciri kurmak istiyorum kadın olarak" dedi.

"BENİ İMALATA ARKA TARAFA İTTİ, MUTLUYUM VE MEMNUNUM"

Baklava ustası Recai Acay ise "Eşim halka tatlı, baklava ve börek yapmaya başladı. Son derece güzel de oldu. Biz de destek verdik. Beni de geçti tabi öyle diyelim. İyi yürüdü, beraber çalışıyoruz. İsim de onun, ustalık hakkı da onun. Memnunum ben ondan, esnaf ve halk da memnun. Taktir ediyorum, eşim olduğu için de gurur duyuyorum. Ben de şaşırıyorum öyle bu iş erkek işi olduğu için zor ve ince iş. Maşallah hepsini kavradı, güzel bir yol yürüdü. Beni imalata arka tarafa itti, mutluyum ve memnunum" diye konuştu.

"KADIN ELİ DEĞİNCE DAHA ÇOK LEZZETLİ"

Müşteriler ise tatlıyı beğendiklerini ve birkaç yere gitmelerine rağmen halka tatlısı ustası olan Sinem Acay'ı tercih ettiklerini, her işte olduğu gibi tatlı yapımında da kadın elinin farklı ve lezzetli olduğunu ifade etti.