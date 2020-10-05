Zincire vurmak da bir işe yaramadı! Ermenistan askerleri, silahlarını ve araçlarını bırakarak cepheden kaçtı

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri aracı ele geçirdi. Ermenistan askerlerinin kaçtığı mevzilerde bulunanlar arasında T-72 tankları da bulunuyor.

AYAKLARINDAN ZİNCİRLEMİŞLERDİ

Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerleyişi devam ederken uluslararası kamuoyunda Türkleri barbarlıkla suçlayan Ermeni komutanların, askerleri mevzileri bırakıp kaçmamaları için ayaklarından zincirledikleri ortaya çıkmıştı.