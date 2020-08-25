E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

İstanbul Bakırköy'de, E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu kavga, çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

25.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:33

Bakırköy E-5'te meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kazada yaralanan olmazken lüks bir araç hurdaya döndü.

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TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy E-5 Ataköy metro istasyonu yanı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O sırada arkadan gelen 67 JZ 639 plakalı otomobilin sürücüsü de duramadı ve lüks araca arkadan çarptı. Kazaya karışan sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.

YOL ORTASINDA YUMRUKLU TEKMELİ KAVGAYA TUTUŞTULAR

Meydana gelen kaza sonrası iki sürücü de araçtan inerek tartışmaya başlayınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar yol ortasında yumruklu tekmeli kavgaya tutuştu. Kavga eden tarafları ise diğer sürücüler ayırdı. Kazada lüks bir araç hurdaya döndü.

E-5 KİLİTLENDİ, TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.