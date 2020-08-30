Son dakika haberi... Doğa kendini yeniledi, yavru balık sayısı 2 kat arttı
Son dakika haberlerine göre KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle üreme dönemlerinde avlanılamayan balıkların yavruları, Akdeniz'i doldurdu.
KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle üreme dönemlerinde avlanılamayan balıkların yavruları, Akdeniz'i doldurdu. Su altında sürü halinde gezen yavruları görüntüleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Önceki yıllara göre yavru sayısında 2 kat artış var. Koronavirüs sürecinde doğa kendini yeniledi" dedi.
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirlerle birlikte denizlerde avcılık yapmak bir süre yasaklandı. Avcılığın kısıtlandığı bu süre ise denizlerde yaşayan birçok balığın üreme dönemine denk geldi. Avlanılmayan anaçlar, binlerce yavrusunu Akdeniz'e bıraktı. Bu günlerde ise Akdeniz'de yavru balık bolluğu yaşanıyor. Bu balıklardan biri de halk arasında 'kuzu balığı' olarak bilinen akya balığı.
Bilinçsizce yapılan avlanmaya tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Her canlı yavrusunu güvenebildiği yerde yani yavrunun yaşayabileceği yere bırakır. Bu nedenle kıyıya çok sayıda balık yanaştı. Kuzu balıklarının yanı sıra birçok balık türünü sürü halinde görüyoruz. Bölgemizde balıkçılarımız yapay resif yapıp kendilerince bu yavruları yakalamaya başladılar. Bu bilinçsizce yapılan bir şey ve bu şekilde avlanmak çok yanlış. Yavruların biraz büyümesine müsaade etsinler" diye konuştu.