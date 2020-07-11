Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Babacan, parti genel merkezinde bir araya geldiği gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"AYASOFYA KARARININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Konuşmasının ardından Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Uluslararası arenada Ayasofya'nın ibadete açılmasının ne gibi yansımaları olabilir?" sorusu üzerine Babacan, "Yöneticilerin içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldıklarını ümit ediyorum. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ayasofya'nın ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İktidarın bütün açıklamalarını "tutarsız" olarak nitelendiren Babacan, "Yönetimin en büyük sorunu, Ayasofya konusundan bağımsız söylüyorum, tutarsızlık, her konuda." değerlendirmesini yaptı.

BABACAN İTTİFAK DÜŞÜNÜYOR MU?

"İttifak yapacak mısınız?" sorusuna Babacan, bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Abdullah Gül aday olursa destekleyecek misiniz?" sorusu üzerinde de Babacan, şu ifadeleri kullandı:

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK

"A planı için konuşuyorsak, ona daha vakit var. B planı için de erken seçim kararı aldığı anda o gün konuşulur ama bu işin bir doğası vardır, tabiatı vardır. Bir siyasi parti varsa, o siyasi partinin genel başkanı varsa, orada da iddialı bir duruş gerekir yoksa niye bu çalışmalar yapılıyor?"

İstanbul Sözleşmesi konusunda ise Babacan, alınacak her karar için toplumsal mutabakatın aranması ve konunun her yönüyle iyi tartışılması gerektiğini sözlerine ekledi.