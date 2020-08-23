Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını da verdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI TALİMATI VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti. Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.

1'İ ASKER 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun ve ilçelerinde dün akşam meydana gelen sel felaketinde acı haber gün aydınlandığında geldi. Adeta şehrin silüetini değiştiren afet sonucu, bir askerimiz ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkın nedeniyle, Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu ilçelerden Dereli'de incelemelerde bulundu.