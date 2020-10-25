Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların sevgili kavgası kamerada

Bursa'da dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta iddiaya göre erkek arkadaş nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Genç kızların o anları çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kamera ile kayıt altına alındı.