Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde plastik ve kağıt atıkların bulunduğu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangını itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'daki bir depoda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerindeki plastik ve kağıt atıklar kısa sürede tutuştu. Yanıcı maddelerin alev almasıyla gökyüzüne siyah dumanlar yükseliyor.

7 ARAÇ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Küçükbalıklı ve Gençosman'dan 7 aracıyla yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da plastik atıkların atıldığı alanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda çevredeki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen noktalarda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.