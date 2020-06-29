Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla

Mobilya başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinin giriş ve çıkışındaki nüfus tabelalarının tutarsızlığı görenleri şaşırtıyor. Konunun haber olması üzerine İnegöl Belediyesi tabelayı düzeltti. 274 bin olarak düzeltilen rakamlarda resmi olan rakamlara göre bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor.

İnegöl'de son yapılan nüfus sayımıyla birlikte resmi olarak 273 bin 933 kişi yaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu sayının 300 bini aştığı iddia ediliyor. İnegöl'ün iki farklı noktasına Karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus tabelaları görenlerinin kafasını karıştırıyor.

BİR TABELADA 270 BİN, DİĞERİNDE 274 BİN

Bursa'dan İnegöl'e gelindiğinde karşınıza çıkan tabelada rakam 270 bin olarak görülüyor. Yani resmi rakamlara göre burada 3 bin 933 kişi eksik görülüyor. Ankara istikametinden İnegöl'e geliş yönüne dikilen tabela ise rakam daha farklı. Buradaki sayı 274 bin. TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfus rakamları 273 bin 933. İki tabelanın arasındaki tutarsızlık görenleri şaşırtıyor.

Bu durumun haberlere yansıması üzerine İnegöl Belediyesi harekete geçti. Bir tabeladaki 270 bin rakamı 274 bin olarak değiştirildi. Böylece iki tabelada da 274 bin yazması sağlandı.

BU KEZ '67' FAZLA

Başkan Alper Taban yaptığı paylaşımda, "İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük" ifadesini kullandı. Ancak resmi rakamlara göre ilçenin nüfusu 273 bin 933. Yani bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor. Şimdi İnegöl'de 67 tartışması yaşanmaya başladı.