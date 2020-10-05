Azerbaycan, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu paylaştı: 24 ölü, 121 yaralı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıkladı.

KANITLAR, ULUSLARARASI KURUMLARA SUNULACAK

Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan'ın hukuksuz saldırılarını belgeleyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.