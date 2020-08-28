Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi

Karaman'da kamyoneti arızalanan sürücü, tamir etmek için aracın altına girdi. Talihsiz adam, bu sırada başka bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

28.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:32

Karaman'da bir sürücü arızalanan kamyonetini kontrol ettiği sırada başka bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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ARIZAYI GİDERMEK İÇİN KAMYONETİN ALTINA GİRDİ

Kaza, merkeze bağlı Bostanözü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Saygın kullandığı 33 VZ 489 plakalı 50 NC kamyoneti yolda giderken biranda arıza yaptı. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken Arif Saygın, kamyonetin altına girip arıza tespiti yapmaya çalıştı. Bu sırada H.K. yönetimindeki 42 UB 530 plakalı Mitsubishi marka kamyonet yolda kalan kamyoneti geç fark edince duramayarak arkadan çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDE CAN VERDİ

Kaza sonrası kendi kamyonetinin altında arıza tespiti yapmaya çalışan Arif Saygın olduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde tedbiri alırken, sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkartılan Arif Saygın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hayatını kaybeden Saygın'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.