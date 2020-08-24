Antalya'da görme engelli vatandaş anne ve 4 çocuğunu yangınların arasından kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler mahallesi 880 sokakta meydana gelen olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 4 çocuğuyla evde bulunan Gurbet G, oturma odasından bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başlayınca paniğe kapıldı. Yangını gören bina önündeki çocuklar' yangın var' diyerek bağırmaya başladı.

O sırada bina önünden geçen ve yüzde 90 görme engelli olan Hasan Ağaoğlu, hemen sese yöneldi. Binaya giren Ağaoğlu, kısa sürede evin odalarını sarmaya başlayan alevlerden Gurbet G ve 4 çocuğunun çıkarmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Üst katlarında siyah dumana kaplandığı yangında daire kullanılamaz hale gelirken anne ve 4 çocuğu büyük korku yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Gurbet G.'yi yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Apar topar daireden çıkarılan çocukların ayaklarında ayakkabılarının dahi olmadığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"KENDİM YANSAM DA ÇOCUKLARI ÇIKARTTIM"

Yüzde 90 görme engelli olan Hasan Ağaoğlu, yoldan torunuyla geçtiği sırada çocukların seslerini duyduğunu belirterek "Çocuklar bağırıyordu. Hemen binaya çıktım. Çocukları aldım çıkarttım. Merdivenlerde olanlara da 'daireyi ateş sarıyor' dedim. Yanan evdeki 3-4 çocuğu çıkarttım. Ben gözlerimden engelliyim zaten. Bina girişine gelince sese doğru gittim. Kendim yansam da çocukları çıkarttım" dedi.