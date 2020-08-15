Son dakika haberi... Annesinin sevgilisi tarafından öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever yaptırdı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde annesi Emel Öner'in birlikte yaşadığı sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin mezarı, bir hayırsever tarafından yaptırıldı.

Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da meydana gelen olayda, Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, cinayetten 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Anne Öner'in itirafı sonrası 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer, 29 Haziran'da kullanılmayan binanın bahçesinde, su kuyusunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olayda hayatını kaybeden Alperen'in ilçe mezarlığında bulunan mezarı, dün bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Mezar taşına Alperen'in Türk bayraklı tişörtünün olduğu fotoğrafının eklendiği görüldü.