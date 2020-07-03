Ankara Emniyet Müdürlüğü: Saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Adliyesi önünde düzenlenen eyleme dair açıklama yaptı. Grup içerisinde bulunan bazı avukatların personele saldırmasıyla ilgili "Suç duyurusunda bulunacağız" dendi.

"SALDIRIDA BULUNULDU"

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik bir grup saat 15.00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplanmıştır. Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyer atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen; marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısında yaşanan artış nedeniyle yürüyüşlerin yasakladığını hatırlattı.