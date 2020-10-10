Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü

Ankara'nın Kalecik İlçesinde iki yük treni çarpıştı. Kalecik-Kırıkkale yolunun 6'ncı kilometresinde meydana gelen kazada bazı vagonlar raydan çıkarak yan yattı. İki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan vatandaşlar ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.