Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde cansız bedenleri bulunan 5 çocuğun otopsi sonuçlarında, anne Christiane K.'nın çocuklara önce uyuşturucu "ilaç" verdiği daha sonra da boğduğu belirlendi.

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu. 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarındaki 5 çocukta yapılan otopsi sonuçlarında anne Christiane K.'nın çocuklarına önce uyuşturucu 'ilaç' verdiği, ardından da boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Anne Christiane K. için 5 ayrı cinayetten tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi.