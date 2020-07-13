HDP'li Diyadin Belediyesi'ne kayyum atandı

PKK soruşturması kapsamında polis baskınıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan HDP'li Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Betül Yaşar'ın yerine, ilçe kaymakamı Hasan Doğan kayyum olarak atandı.

Ağrı Valiliğinden görevlendirme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Betül Yaşar'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.

KAYMAKAM KAYYUM OLARAK ATANDI

Valilik yazılı açıklamasında, "Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın, 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13 Temmuz 2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.