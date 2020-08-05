Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, daha önce kavga ettiği kişinin babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Davulga beldesi Alasakallı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde, Erol E. (48) ile daha önce çocuğuyla kavga ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulanan Emre Küçükdurak (18) arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eve giderek ruhsatsız av tüfeğini alıp caddeye gelen Erol E, Küçükdurak'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Küçükdurak, yakınlarının yardımıyla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, suç aleti silahla yakalanan şüpheli Erol E'yi gözaltına aldı.