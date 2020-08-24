Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 24 saati aşkın süredir devam eden yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek hızla yayıldı. Halen süren yangında tahribatın büyüklüğü drone ile havadan görüntülendi.

6 KÖY BOŞALTILDI

Kozan'da dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınmaya çalışılırken 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekiplerinin yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu alanda itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

TAHRİBAT ÇOK BÜYÜK

Drone ile de havadan görüntülenen bölgedeki bütün ağaçların kül olduğu, yeşilliğin yerini siyaha bıraktığı görüldü. Ağaçların yandığı bölgede tahribatın büyüklüğü drone ile havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.