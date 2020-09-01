Son dakika haberi | 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü
Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de 8 aylık hamile Büşra Oğuz (22) evde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek, bebeğini dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alındı.
ESKİŞEHİR'de 8 aylık hamile Büşra Oğuz (22) evde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek, bebeğini dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Dört gün yaşam mücadelesi veren Oğuz, hayatını kaybederken, Ayaz ismini verdikleri bebeği ise kuveze alındı. Büşra'nın hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntüye neden olurken, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra acı haberi alanlar, sosyal medyadan binlerce başsağlığı mesajı paylaştı.
Eskişehir'de bir fabrikada çalışan Samet Oğuz ile geçen yıl evlenen Büşra Oğuz, 21 Ağustos'ta evinde rahatsızlanması sonucu ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Büşra Oğuz'un 8 aylık bebeği sezaryen ile dünyaya gelirken, komaya girdiği öğrenilen Oğuz, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi nedeniyle Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen erkek bebeğe Ayaz ismi verildi. Ayaz bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kuveze alındı.