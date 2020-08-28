Son dakika haber | Valiliğin adını kullanarak 80 bin lira dolandıran 4 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Samsun Valiliğinin adını ve unvanını kullanarak 'yardım kampanyası' adı altında tekerlekli sandalye alınacağı vaadi ile 80 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

28.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:23

Samsun Valiliğinin adını ve unvanını kullanarak 'yardım kampanyası' adı altında tekerlekli sandalye alınacağı vaadi ile 80 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliğinin adını ve unvanını kullanarak Samsun ve çevre illerde yardım kampanyası adı altında tekerlekli sandalye alınacağı vaadi ile 80 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen M.B., O.Ö., S.G. ve M.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN