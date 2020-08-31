Son dakika haber! Sivas'ta kuruyan Kellah Gölü dronla görüntülendi

Bir son dakika haberine göre SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, özellikle tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesi ve yağışların azalması nedeniyle tamamen kurudu.

31.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:49

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, özellikle tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesi ve yağışların azalması nedeniyle tamamen kurudu. Kuruyan göl sonrası ortaya çıkan tuz tabakası ise dronla görüntülendi.

Ulaş'a bağlı Tecer köyü yakınlarındaki Tecer Dağı yakınında yer alan Kellah Gölü, kaynakların azalması nedeniyle kurudu. Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler nedeniyle su toplayamadı. Çevresinde bulunan tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan göl, tarım üretimini de olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Gölün kuruması sonrası oluşan tuz tabakası, dronla görüntülendi.

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