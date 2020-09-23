Sevgili rolü yapan hırsızların bebek arabasından çanta hırsızlığı kamerada

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, sevgili görünümlü hırsızlar cadde üzerindeki bir bijuteriden alışveriş yapan genç kadını gözlerine kestirdiler. Kadının bebek arabasında asılı duran çantası, hırsızlar tarafından kaşla göz arasında çalındı. Erkek hırsız etrafı kolaçan edip kadın hırsıza ortam hazırlarken, kadın hırsız hızlıca çantayı çalıp olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

SEVGİLİ GİBİ YAKLAŞTILAR

Olay, geçtiğimiz 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galatasaray Meydanı'nda bijuteriye gelen bebek arabalı bir kadın, çantasını arabaya asarak alışveriş yapmaya başladı. Sevgili görünümlü iki hırsız da bijuteriye gelerek ürünlere bakmaya başladı. O esnada erkek hırsız perdeleme yaparak sevgilisinin yan tarafa geçmesini sağladı.

ÇANTAYI ALIP KAÇTILAR

Vakit kaybetmeyen kadın hırsız ise, bebek arabasında asılı duran çantayı kaşla göz arasında çalarak uzaklaştı. Kadın çantayı alarak uzaklaşırken, sevgilisi ise alışveriş yapıyormuş gibi davranmaya devam etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olayın ardından alışverişini bitiren mağdur kadın ise bebek arabasına geldiğinde çantasının olmadığını gördü. Kadının iş yeri sahibine durumu bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışan, kadının çantasının çalındığını belirledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kamera görüntülerini incelemeye alarak şahısların eşkalini tespit etti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.