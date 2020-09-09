Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir lisede geçtiğimiz hafta düzenlenen seminere katılan 2 öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, seminere katılan diğer 12 öğretmen karantinaya alındı.

09.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:32

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde seminere katılan 14 öğretmenden, 2'sinde koronavirüse rastlanması üzerine 12 öğretmen karantinaya alındı.

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2 ÖĞRETMENİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Orhaneli Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen seminere katılan 2 öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık tedbirleri kapsamında seminere katılan diğer 12 öğretmen karantinaya alındı.

TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALINDILAR

Karantinaya alınan öğretmenlerin henüz bir şikayetinin bulunmadığı ve tedbir amaçlı karantinaya alındığı kaydedildi.