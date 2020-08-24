Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun il merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler durumun vahametini bir kez daha gözler önüne seriyor.
24.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:55
Giresun'da yaşanan sel felaketinin büyüklüğü ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha gözler önüne seriliyor. İl merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelan sırasında vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde taşkın önüne gelen her şeyi alıp götürüyor.
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Özellikle Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerini etkileyen ve 7 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, afetin yaşandığı bölgeden detaylar gelmeye devam ediyor.
SEL ANI VATANDAŞ KAMERASINDA
Dükkanları kullanılamaz hale getiren, arabaları çamura gömen sel ve heyelanın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.