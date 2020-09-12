Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor

Konya'da yetiştirilen, coğrafi ve iklimsel özellikler sayesinde tadı ve aroması diğer türlerden farklı olan elmalar, daha dalındayken 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Mahallesi'nde 19 yıl önce Hollanda'dan getirdiği fidanlarla elma bahçesi kuran Musa Tutar, "iyi tarım uygulamaları" ile yetiştirdiği meyveleri dünya pazarına sunuyor. Gereksiz ilaç ve gübre kullanımı olmadan, yaklaşık 200 dönümlük bahçede yetiştirilen elmalar, bahçenin üzerini tamamen örten file ile dolu ve güneş yanığından korunuyor. Karasal iklim şartlarının etkili olduğu bölgede, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı, aroması, şeker oranı ve sertliği, standartların üzerinde olan elma, renk yapısıyla da albenisini artırıyor. Bölgede nem oranının düşük olması, elma yetiştirilen diğer birçok bölgeye göre ilaç kullanımının yarı yarıya düşmesine imkan sağlıyor. Bahar döneminde yapılan seyreltme işlemi ile elmaların standart bir kaliteye ulaşması sağlanırken, tamamı ihraç edilen elmalar, işçiler tarafından özenle toplanıyor.

"TÜRKİYE PAZARINI GÖRMEDEN YURT DIŞINA GİDİYOR"

Elma üreticisi Musa Tutar, yetiştirdikleri elmanın, daha dalındayken talep gördüğünü ve satıldığını söyledi. Yetişen elmanın tamamının ihraç edildiğini belirten Tutar, "Bu sene, 400 ton civarında rekolte beklentimiz var. Genellikle ihracatımızı Doğu Avrupa ülkelerine, Rusya'ya, Arap ülkelerine, Hindistan'a ve Pakistan'a yapıyoruz." diye konuştu.

"İYİ TARIM UYGULAMALARI, İHRACATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Avrupa standartlarını yakalamak için çok daha özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Tutar, şunları kaydetti:

"İyi tarım uygulamaları sertifikamız var. İlaçlamamız, gübrelememiz, ot mücadelemiz tamamen iyi tarım uygulamaları prosedürlerine uygun. Gereksiz hiçbir ilaç ve gübre kullanmıyoruz. Tamamen orijinal ürünler kullanıyoruz. Dolayısıyla bu bizim verimimize de kalitemize de yansıyor. Bu yüzden ihraç ederken de zorluk çekmiyoruz."

Yalnızca ihracat amaçlı çeşitlerin üretimini yaptıklarına işaret eden Tutar, "Elmamız, tamamen yeni nesil elma dediğimiz, tam bodur elma fidanlarından yetişen ürünlerdir. Yetişen elmalarımız tamamen ihraç amaçlı. Yazlık olarak 'Gala', kırmızı çeşitlerimizde 'Red Chief', 'Starking', bunun yanında 'Golden', 'Granny Smith' bir de 'Fuji' olarak beş çeşit elmamız var." ifadesini kullandı.