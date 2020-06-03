Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı

Kayseri'de uyuyan kardeşlerine bıçakla saldıran, boyun ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesi Okyanus sokakta meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, gece saatlerinde uyuyan iki kardeşine bıçakla saldırdı.

AĞIR YARALANDI

Psikolojik rahatsızlığı olan kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan H.S.G. boynundan, M.G. ise sırtından 3, göğsünden ve kolundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.