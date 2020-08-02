Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmanyanı köyünde 8 kişide koronavirüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapattı.
02.08.2020 18:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:37
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla koronavirüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.
KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Değirmenyanı köyünde 8 kişi de koronavirüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
SON 48 SAATTE 20 VAKA TESPİT EDİLDİ
Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de koronavirüs tespit edildiği öğrenildi