Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmanyanı köyünde 8 kişide koronavirüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapattı.

02.08.2020 18:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:37

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla koronavirüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.

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KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Değirmenyanı köyünde 8 kişi de koronavirüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

SON 48 SAATTE 20 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de koronavirüs tespit edildiği öğrenildi