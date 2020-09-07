Son dakika haber | Pakistan'da mermer madeni çöktü: 11 ölü, 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Pakistan'da mermer madeninde meydana gelen göçükte ilk belirmelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

07.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:36

Pakistan'da mermer madeninde meydana gelen göçükte ilk belirmelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa sınır eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde bulunan mermer madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonucu ilk belirmelere göre 11 madenci hayatını kaybetti, 5 madenci ise yaraladı.

Bölge Polis Memuru (DPO) Mohmand Tarık Hameed yaptığı açıklamada, yaralı madencilerin çevredeki hastanelere kaldırıldığını, ancak enkaz altında kalan madenciler hakkında henüz net bir bilgi olmadığını belirtti. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Maden İl Özel Asistanı Arif Ahmedzai yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, sahada kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirtti. Ahmedzai, ilk belirlemelere göre madendeki göçüğe heyelanın neden olduğunu ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - PEŞAVER

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