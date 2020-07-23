Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiliyle gişelere çarpan uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çarpmanın etkisiyle takla atan aracın yandığı ve paramparça olduğu görülüyor.

23.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:35

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiliyle gişelere çarpan uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelmişti. Kazada Uzman Çavuş Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı Peugeot marka otomobil, gişelerde bulunan beton bloklara çarparak takla atmış ve otomobil sürücüsü Uçar araç içerisinde sıkışan Uzman Çavuş Erhan Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Uzman çavuşun otomobili ile gişelere çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Uzman Çavuş Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Uzman çavuşun kullandığı araç gişelere çarpıyor. Çarpmasının etkisi ile araç takla atarak yanmaya başlıyor. Taklalar atan ve alev alan aracın paramparça olduğu görülüyor.