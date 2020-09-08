Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrinde 87 yaşındaki Bonifacio Y. adlı bir kişi, Leticia S (54) adlı kızı tarafından bir odaya kapatılıp işkenceye maruz kaldı. Yaşlı adamın hayatı, şans eseri eve gelen haciz memurlarının durumu anlaması sayesinde kurtuldu.

HACZE GELEN POLİS FARK ETTİ

Bonifacio Y'nin yalnızca ekmek ve su ile beslendiği ifade edilirken, yaşlı adamın imdadına eve haciz işlemi için gelen polis yetişti. Polisin, Leticia S'nin evine eşyalara el koymaya gittiği sırada, Bonifacio Y'i fark ettiği kaydedildi.

BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Polislerin geldiğini fark eden Bonifacio Y. kaldığı odadan çığlık atarak, yardım istedi. İki bacağından yürüme zorluğu çeken Bonifacio Y'nin kliniğe götürüldüğü ve ardından bir bakım evine yerleştirildiği ifade edildi.

ŞİDDET GÖRMÜŞ

Görgü tanıkları konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşlı adamın bir aydır hijyen olmayan bir evin odasında tutulduğunu ve kızı tarafından her gün şiddet gördüğü bildirildi.