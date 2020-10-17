İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular

Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir müzikhole gelen ve isimleri öğrenilemeyen kalabalık grup ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası mekandan çıkan kişiler bir süre sonra pompalı tüfek ve silahlarla geri geldi.

POMPALI TÜFEK VE SİLAHLARLA GELDİLER

Müzikholün önüne gelen grup, mekan çalışanlarına pompalı tüfek ve silahlarla ateş açtı. Bu sırada müzikholde çalışan Volkan T. isimli güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzikhol çalışanları yaralanan arkadaşları Volkan T.'yi en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Volkan T.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

MEKAN KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri mekan çevresinde güvenlik önlemi alarak, detaylı inceleme yaptı. Polis, çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Polisin çalışması sonrası mekan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kalabalık grubun müzikhol önünde çalışanlarla tartıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise elindeki silahlarla mekana doğru ateş ettikleri görülüyor. Bir süre mekan çalışanlarıyla kavga eden ve etrafa ateş açan kalabalık grubun daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili de soruşturma başlattığı öğrenildi.