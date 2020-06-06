Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
İstanbul'da E-5 ve TEM otoyolunda bir sürücü kendi canını ve trafiktekilerin canını tehlikeye attı. Sürücü, minibüsü ile hem makas atarak ilerlediği anları hem de araç sürerken karpuz yediği anları çekip paylaştı.
06.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:52
E-5 (D-100) karayolu ve TEM otoyolunda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı.
MİNİBÜS KULLANIRKEN KARPUZ YEDİ
İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda makas atarak D-100 karayolu ve TEM otoyolunda ilerledi. O anların videosunu çeken hem kendi canını hem trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aştı. Trafik magandası kucağına aldığı karpuzu yiyerek minibüs kullanırken görüntüler tepki çekti.