Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı

E-5 (D-100) karayolu ve TEM otoyolunda makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye atan sürücü, kucağında karpuzla minibüs kullandı.

MİNİBÜS KULLANIRKEN KARPUZ YEDİ

İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda makas atarak D-100 karayolu ve TEM otoyolunda ilerledi. O anların videosunu çeken hem kendi canını hem trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan sürücü hız sınırlarını da aştı. Trafik magandası kucağına aldığı karpuzu yiyerek minibüs kullanırken görüntüler tepki çekti.