Son dakika haber! Eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer, 75 yaşında hayatını kaybetti.

14.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:50

Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkemizde 1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.

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Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

 