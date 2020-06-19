İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aşağı Kızılca Mahallesi'nde arazi nedeniyle anlaşamayan iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahısların Erzurum'a sevk edildiği, jandarma ekiplerinin köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldığı belirtildi.